Samuel Peron rivela | Isola dei famosi? Ho ipotizzato altri due vincitori

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Il ballerinoricorda l’avventura all’dei: cosa è accaduto durante il programma di Vladimir Luxuria A distanza di un mese dalla fine dell’deiriavvolge il nastro e ricorda con piacere l’avventura all‘dei, grazie alla quale ha vissuto emozioni uniche e completato un percorso che lo ha collocato sul gradino più basso del podio, solo dietro Aras Senol, il vincitore, e Edoardo Stoppa. Intervistato sulle colonne del magazine Mio,avrebbe però immaginato la vittoria didue ex compagni di reality: “In realtà avrei puntato su Edoardo Stoppa, che è stato unno che ha dato tanto, o di Matilde Brandi, una vera guerriera. Non ho mai pensato di vincere, per me la vittoria era quella di arrivare in fondo senza crollare, senza scappare, senza andare in tilt, sono contento per Aras, che ha fatto un bel percorso.