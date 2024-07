Salvati dall' estinzione lo Sciuscillone il Diavolicchio il Farro del Pungolo grazie all' impegno di 750 agricoltori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024)del salernitano aldella Calabria, salgono al numero record di 1650 le specialità salvateall’dei 750"custodi" del patrimonio della tradizione contadina italiana. Per merito di queste persone, di cui oltre la metà sono giovani under 40, e il 15 per cento sono giovanissimi sotto i 30 anni, tanti prodotti che rischiavamo di perdere per sempre, sono invece stati recuperati per essere portati nuovamente sulla tavola. Il patrimonio Made in Italy salvatoA rivelarlo, il nuovo censimento 2024 dell'Osservatorio sulla biodiversità, istituito dal comitato scientifico di Campagna Amica e presentato al Villaggio Coldiretti a Venezia, dove è stata allestita una grande mostra con parte dei prodotti sottratti alla scomparsa: tra questi, erano presenti i fiadoni, o in dialetto abruzzese "li fiadune", un tipico prodotto da forno a forma di raviolo, la cui sfoglia esterna viene preparata con un impasto di uova, olio, vino bianco, farina, mentre il ripieno contiene formaggio Pecorino o ricotta; il fagiolo bianco di Rotonda della Basilicata, tipico della tradizione contadina, da consumare o fresco nei baccelli verdi, noti come “vaiane” o “fagioli verdi”, oppure secco, forma più aromatica.