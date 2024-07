Recuperati cinque alpinisti belgi in Valle d' Aosta | uno è ferito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Intervento di elisoccorso notturno per il recupero di 5 escursionistinella zona del rifugio Bezzi, a Valgrisenche, ind'. Il gruppo, partito dal rifugio Chalet de l'Epée, ha sbagliato sentiero ed uno di loro si è infortunato ad un arto inferiore. Il Soccorso Alpino Valdostano (con 118) è intervenuto con l'elicottero SA1. Ilè stato portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Gli altri, illesi, sono stati lasciati a. Sono state eseguite 5 verricellate. Sì è trattato del primo intervento in elisoccorso notturno con operazioni speciali.