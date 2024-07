Perché Bernard e Ballerini sono stati multati al Tour de France 2024 | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio– In principio il destino era toccato a Davide, poi a Julien, due gregari che aldebalzati agli onori della cronaca non esattamente per gesta legate alle imprese sportive. I due, per motivi diversi e in tappe differenti,infatti finiti nel mirino della giuria della Grande Boucle, quest'anno più inflessibile (e contestata) che mai.de, tappa 8: doppietta di Girmay. Ordine d'arrivo e classifica generale I dettagli Il corridore dell'Astana Qazaqstan Team era finito nel libro dei cattivi proprio in un giorno storico per ilde: quello in cui Mark Cavendish trovava la sua 35esima vittoria complessiva, superando il precedente record detenuto a braccetto con Eddy Merckx.