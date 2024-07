Palio di Siena il mossiere rischia il posto | lo scandalo all' ultima corsa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Un caso turba ildi. Nel mirino, infatti, ci finisce ilBartolo Ambrosione, il tutto per la partenza che ha lasciato un po' tutti perplessi. Già, non sembravano esserci le condizioni, eppure la gara è partita. E l'errore lo ha ammesso lo stesso: "Il mio errore più grave? Non avere dato buona la prima mossa che era meglio di quella che ho dato mezz'ora dopo. E la fortuna che comunque, in entrambi i casi, l'allineamento era buono", ha ammesso Ambrosione, decano del, si pensi che era alla 19esima presenza sul verrocchio, meglio di lui soltanto Guido Guidarini che dal 1984 ad oggi ne ha collezionate 28. Il punto è che quando Ambrosione ha deciso di dare il via, il tutto dopo la forzatura dei canapi di alcune contrade, la Lupa era ancora distante dalla corda: lo standard minimo della rinprevede che almeno il muso del cavallo sia all'altezza del verrocchio, e non lo era.