La Russa | Meloni odiata in Europa? Non è vero vogliono solo mantenere lo status quo

(Di sabato 6 luglio 2024) Ciò che accade innon è la “vendetta” di un fronte sconfitto contro la vincente, ma “un tentativo diloquo“. Al quale “si sta piegando anche il Partito popolare”. A spiegarlo è stato il presidente del Senato Ignazio La. “Non credo che odino. A parte le posizioni ideologiche degli ultrà”, è piuttosto “conservazione dei privilegi, del potere, delle posizioni dominanti”, ha detto ancora l’esponente di FdI, nel corso di un’intervista con Il Giornale nella quale ha fatto il punto anche sulle elezioni in Gran Bretagna, sul voto in Francia e su quello negli Usa. “Nel voto inglese si è affermata la regola dell’alternanza” “Innanzitutto voglio dire che il concetto di destra e di sinistra che hanno in Inghilterra non assomiglia alla nostra idea di sinistra e di destra.