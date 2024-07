Il vescovo ribelle Viganò scomunicato dopo l’accusa di scisma Lui replica | celebro messa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) I dissapori iniziarono a Washington. Francesco in visita negli Stati Uniti, prima volta da Papa ma anche da privato cittadino.invece nunzio già da qualche anno nella capitale a stelle e strisce, subito vicinissimo a Donald Trump e al suo ideologo Steve Bannon. Siamo nel 2015: Francesco di fronte all’America intera incontra simbolicamente una coppia gay., grande organizzatore del viaggio, la prende malissimo e si adopera in fretta e furia per “riequilibrare” la situazione catapultando in una saletta della nunziatura, Kim Davis, la prima cittadina americana condannata e imprigionata per essersi rifiutata, come pubblico ufficiale, di firmare un matrimonio gay. Bergoglio non potè far altro che stringerle la mano e confortarla, abbracciando anche il marito.