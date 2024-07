Il calciatore e la politica Mbappé a gamba tesa | Votate nel modo giusto Le Pen | stai al tuo posto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Il capitano della Francia che dice che è "davvero urgente" andare a votare al secondo turno delle elezioni legislative per non far vincere Rassemblement national: "Non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di queste persone". E il partito di Marine Le Pen che gli risponde: "Basta con le lezioni di morale, ne abbiamo abbastanza". Nell’ultimo giorno, la campagna elettorale per l’Assemblea nazionale diventa sempre più elettrica mentre i sondaggi dicono che per effetto della desistenza tra i macroniani e il Nuovo fronte popolare il Rn potrebbe fallire l’obiettivo della maggioranza assoluta.E L’ESTREMA DESTRA "È davvero urgente. Abbiamo visto i risultati, sono catastrofici. Spero che le cose cambino e che tutti vadano a votare, e che votino per le persone giuste", ha detto Kyliandurante la conferenza stampa prima della sfida tra Francia e Portogallo a Euro 2024.