I talenti tv negli anni ’50 e ’70 | Utopia del buongusto a La Rotta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Il festival di cene e teatrodelprosegue stasera, alle 21,30 al parco fluviale de Ladi Pontedera, con Nata Teatro che presenta "Omaggio ad una generazione perduta" con Alessandra Aricò, Riccardo Goretti e Lorenzo Bachini. Lo spettacolo è dedicato a quella generazione di attori, attrici, cantanti, poeti e ballerine che costituiva il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiani dal 1950 alla fine degli‘70. Una generazione cresciuta con l’imperativo del talento in mente, persone preparate, parte di un mondo che non c’è più. Un mondo in cui bisognava saper fare qualcosa, e saperlo fare bene, per essere in televisione. Saper suonare e cantare per fare i dischi. Aver da dire qualcosa per fare l’artista.