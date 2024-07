I cittadini hanno donato due nuovi mezzi all’Ant

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Due nuove autovetture dell’Ant percorreranno le strade della montagna con l’obiettivo di fornire l’assistenza medica a quelle persone, pazienti e familiari, chebisogno di ricevere a casa le cure necessarie per guarire dalle malattie tumorali. L’arrivo di questiè stato possibile anche grazie alle tante donazioni che la Fondazione Ant riceve e, da questo punto di vista, il 5 per mille della dichiarazione redditi resta uno dei meccanismi migliori per sostenere questa attività domiciliare. Le auto saranno guidate dalla dottoressa Anna Fortuzzi e dalla dottoressa Catia Frenquelli, due veri punti di riferimento per tutto il distretto dell’appennino bolognese quando si parla di sostegno ai malati affetti da patologie neoplastiche e per dimostrare il loro stretto collegamento con il territorio, alla inaugurazione che si è tenuta a Pieve di Panico nel comune di Marzabotto, era presente anche il dottor Massimo Fedele, responsabile del day hospital oncologico dell’ospedale di Vergato.