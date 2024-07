De Vrij gol ma Dumfries propizia la vittoria dell’Olanda! Turchia out

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è tanta Inter nellaper 2-1sulladi Calhanoglu, che vale le semifinali degli Europei. Dopo il pareggio di de, è l’ennesimo autogol a ribaltare il risultato su cross di. In campo 90’ i tre nerazzurri, Calhanoglu incluso. SUCCESSO PESANTE – Stefan defa gol, Denzelcausa un autogol. È grazie all’Inter che l’Olanda batte 2-1 in rimonta ladi Hakan Calhanoglu e si regala la semifinale degli Europei con l’Inghilterra. La nazionale di Vincenzo Montella si porta avanti al 35?: corner da sinistra di Calhanoglu respinto, raccoglie Arda Guler sulla destra e il suo cross non col piede preferito è comunque perfetto perché sul secondo palo trova tre compagni, con Samet Akaydin che infila Bart Verbruggen di testa.