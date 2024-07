Crociere di Nozze voglia di vacanze con la soap austriaca | il colpaccio di Rai 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai 2) Viaggia e sposati che ti passa. Unaaustro-tedesca si fa largo nel day time, complici i palinsesti alleggeriti se si escludono gli eventi sportivi e poco altro. In un anno che (maltempo permettendo) si profila record per il nostro turismo, il serial in onda nel mezzogiorno di Rai 2 non fa altro che alimentare ladi vacanza e fa riscoprire la moda delle location insolite per matrimoni da sogno. Un sincretismo valoriale che attizza sacro e profano, sentimenti e svago. Evidentementedi, spin off della tedesca La nave dei sogni, seppur in replica, piace al pubblico: ormai si è assestata su una media di circa 400mila spettatori oltre il 5% di share.