Cosa sappiamo su Frodo il gatto di A Quiet Place – Giorno 1 e se muore o no

(Di sabato 6 luglio 2024) La grande rivelazione di A1 è, ilbianco e nero che nel film fa da sostegno emotivo al personaggio interpretato da Lupita Nyong’o. Per quantoabbia caratteristiche poco credibili per un, è stato interpretato da due gatti veri, molto somiglianti, di nome Nico e Schnitzel. Niente CGI, dunque, anche se in alcune scene, le più difficili, i due felini erano sostituiti da unfinto chiamato Frida, che potete vedere qui sotto accanto al vero Schnitzel, in una foto dal suo profilo Instagram. Per il resto, i duehanno dovuto prepararsi adeguatamente mesi prima delle riprese del film. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Schnitzel the acting cat (@schhhhnitzel) Apparentemente, i due mici andavano d’accordo e stavano insieme per ore, durante le riprese, quindi è stato più facile di quanto si potesse immaginare, grazie anche all’aiuto di istruttori esperti.