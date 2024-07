Buongiorno il ds del Torino | Stiamo valutando cosa fare Napoli? Non si sa ancora nulla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Il direttore sportivo delDaniele Vagnati, durante l’evento United for Meyer, ha parlato del futuro di Alessandro, sempre più vicino a firmare per il. Su di lui c’era anche l’Inter, anche se il difensore sembra aver dato priorità al club di De Laurentiis, voglioso di lavorare con Antonio Conte., parla il ds delLe sue dichiarazioni: «Sono sicuramente dei momenti delicati, Alessandro è un ragazzo che è cresciuto con noi. Una persona eccezionale, un grande giocatore:bene insieme a lui quello che sarà giusto». Sull’inserimento dell’Inter nella trattativa: «Devi chiederlo ad Ausilio Onestamente ci hanno chiamato tante squadre, anche l’Inter era interessata come lo erano altri club.