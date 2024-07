Bonus colonnine di ricarica | dall’8 via ai contributi per privati e condomini

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Mobilità, arrivano iper ledielettrica:luglio via aiper utentiIl futuro della mobilità in Italia si tinge sempre più di verde grazie al nuovo incentivo governativo dedicato alla promozione dell’uso dei veicoli elettrici. A partire dalle ore 12 dell’8 luglio, entra ufficialmente in vigore il “domestiche”, un’iniziativa che mira a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture diper veicoli elettrici da parte delle persone fisiche e dei condomìni. È davvero in arrivo il?- Ansa- Notizie.comPromosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questo programma si inserisce nell’ambito delle politiche ambientali volte a ridurre le emissioni nocive derivanti dai trasporti.