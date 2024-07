Auto e moto alla Murri Da lunedì via ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) La prossima settimana arriveranno gli operai per realizzare il nuovo parcheggio nell’area delle pertinenze dell’ex colonia. E’ un intervento atteso da alberghi, attività e dagli stessi fruitori degli stabilimenti balneari perché consentirà di ricavare 61 postiaggiuntivi rispetto a quelli presenti in zona, e ben 244 per scooter ecicli, andando a colmare la sete di stalli dopo la scomparsa di quelli sul lungomare. Spostandosi più a nord, nell’area di piazza Marvelli, sono in fase avanzata assicurano dal municipio riminese, iper l’area sosta temporanea destinata aicicli in viale Cirene. Un parcheggio realizzato per accompagnare il cantiere del nuovo parcheggio interrato Tripoli in corso di realizzazione, e offrire un’alternativasosta dicicli.