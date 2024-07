Aristofane ‘messo in vita’ dagli adolescenti napoletani | il progetto partenopeo di Marco Martinelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è un giovane poeta inquieto e scontento, che non riesce ad accettare la realtà con le sue storture e ingiustizie. E allora mette il genio comico al servizio della sua rabbia e compone commedie piene di trovate fantastiche e satira corrosiva. Questo giovane si chiamaed è vissuto ad Atene 2500 anni fa. E’ il padre indiscusso della comicità occidentale. Come possiamo constatare dalle 11 commedie rimasteci (su 40), egli esplora con immaginazione e inventiva linguistica senza eguali tutti i modi del comico: paronomasie, doppi sensi, oscenità, scatologie, eccessi alimentari, spietate invettive, parodie, travestimenti, scambi di sesso, etc. Persino la discesa all’Ade diventa con lui fonte di situazioni di irrefrenabile ilarità. Il tutto, giova ripeterlo, al servizio di una rabbia altrimenti inerme.