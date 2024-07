Accoltellato in strada | gravissimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 - Questa notte in via Marsala, attorno alle 4, un cinese di 42 anni è stato trovato incon gravi ferite. Inizialmente sul posto è arrivata la polizia municipale con la Pubblica assistenza Misericordia: chi ha dato l'allarme pensava infatti si trattasse di un incidentele. Ma i sanitari si sono subito accorti che si trattava di un accoltellamento. La vittima, con precedenti e già nota alle forze dell'ordine, è stata portata al Santo Stefano. E' ricoverato in gravi condizioni. Sul caso indagano gli investigatori della squadra mobile della questura. .