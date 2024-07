Vi ricordate il Pulcino Pio? È arrivata la mamma Maria la Gallina!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Chi di noi non ha mai canticchiato almeno una volta il tormentone del ““? Quella canzoncina allegra e contagiosa che ha fatto ballare grandi e piccini, diventando un vero e proprio fenomeno virale. Ebbene, preparatevi a una nuova ondata di allegria, perché èla, ladellaè il nuovo tormentone che sta spopolando in Italia in questi giorni. Con il suo ritmo coinvolgente e le sue parole simpatiche, promette di farci dimenticare per un attimo le preoccupazioni quotidiane e di farci tornare un po’ bambini. In un panorama musicale spesso dominato da testi volgari e offensivi, questa canzone rappresenta una ventata di freschezza e leggerezza di cui avevamo davvero bisogno. Ma c’è di più:lanon è una novità assoluta.