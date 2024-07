Tutti assieme in foto ma la strada di una coalizione del centrosinistra è ancora lunga

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Maria Elena Boschi accanto a Rosy Bindi; Giuseppe Conte vicino a Elly Schlein. E poi Fratoianni, Bonelli, Magi. E' l'immagine di ununito quella restituita dallascattata all'esterno della Corte di Cassazione di Roma, dove le opposizioni hanno depositato il quesito referendario contro l'autonomia differenziata. Non sarà il modello francese a mettere insieme il campo largo italiano. Il Fronte Popolare piace, ma l'idea che possa essere replicato anche in Italia non convince i leader dell'opposizione. Non, almeno. Tra gli scettici c'è la segretaria del Partito Democratico: "Non si tratta di erigere insieme un muro contro la destra o, come in Francia, di una convergenza dettata dalla contingenza e circoscritta al secondo turno", spiega Schlein alla direzione nazionale.