Tarì | nuovi Garanti l’ex prefetto Ruberto l’ex questore Borrelli e l’ufficiale Gdf in congedo Stornaiuolo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è completata in questi giorni, con la nomina del terzo componente, la costituzione del nuovo assetto del Collegio deidel Centro orafo il. Il Collegio, nel suo ruolo di supporto nella valutazione di tematiche di particolare importanza per il Centro orafo, è costituito da personalità di alto profilo istituzionale: Raffaele, giàdi Caserta, Antonio, giàdi Caserta, e Roberto, ufficiale della Guardia di Finanza in. in foto AntonioI tre professionisti portano alun’approfondita conoscenza del territorio casertano, oltre che dei temi riguardanti la sicurezza, punto cardine dell’organizzazione del Centro, e i più ampi ambiti giuridici e amministrativi, con cui il Centro si confronta quotidianamente anche attraverso i rapporti con le aziende socie e il mondo esterno.