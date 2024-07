Soleil Sorge svela alcuni curiosi retroscena su L’Isola dei Famosi | La produzione sta attenta anche a…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 luglio 2024), ex gieffina ed ex naufraga dedei, è stata ospite del podcast MondoCash, per una lunga intervista, della quale sono stati rilasciati degli estratti. Laha parlatodella sua vita sentimentale. D opo una lunga relazione con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo, le sono stati attribuiti vari flirt, ma ad oggi si dichiara felicemente single da ben un anno: Sono felicissimamente single, sono anni che predicavo questa cosa del lavorare su sè stessi. Da Agosto, quindi da quasi un anno sto applicando queste mie prediche e sono veramente felice. Riguardo invece alla domanda su quanto le sue relazioni abbiano influito sulla sua carriera,ha replicato: Io credo di aver resoi ragazzi, avendo una relazione con loro, costruendo storie con loro, e di aver limitato la mia carriera per via di relazioni che hanno poi magari macchiato quello che è la mia persona, personaggio, per via di una relazione che si è avuta.