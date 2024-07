Referendum Autonomia le opposizioni alla prova firme Si ricompone il campo largo?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lepassano all’attacco sull’. Landini, appoggiato dai partiti di sinistra, ha presentato in Cassazione il quesito referendario per abrogare la riforma. Si sono dati appuntamento questa mattina, venerdì 5 luglio, davanti la Cassazione per depositare il quesito referendario per abrogare l’differenziata. A presentare la richiesta di chiamare gli italiani alle urne è stato Maurizio Landini, ma al suo fianco c’erano tutti i leader delle. Il centrosinistra compatto – cityrumors.it – foto Ansa“E’ una bella giornata – ha detto Elly Schlein all’esterno della Cassazione – siamo qui per fermare insieme un provvedimento che spacca in due questo Paese. Noi dobbiamo andare avanti perché il governo ha presentato unasenza mettere un euro.