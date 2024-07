Quarti per sole stelle Yamal-Musiala è il futuro L’eterno CR7 sfida Mbappé

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Avrebbero tutti idi nobiltà per essere degne finali dell’Europeo e, in effetti, nelle edizioni passate sono anche state tali, eppure oggi Spagna-Germania e Portogallo-Francia di Euro 2024 sono ’solo’ due sfide deidi finale e, nello specifico, definiranno le semifinaliste della parte bassa del tabellone, quella che ha messo insieme quasi tutte le favorite. Alla parte alta, quella di Inghilterra-Svizzera e Paesi Bassi-Turchia, ci si penserà domani, non prima di avere ricordato che l’ultimo italiano rimasto in gioco, l’arbitro Daniele Orsato, è stato designato per dirigere latra Bellingham e compagni e la nazionale di Murat Yakin, sicaria degli azzurri. Intanto, oggi, il piatto dell’Europeo tedesco si presenta straordinariamente ricco, per una delle giornate più significative del torneo.