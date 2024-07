Perinetti | Rivedremo un Napoli protagonista Buongiorno? Alla fine sceglie il giocatore non Riso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024): “Le azioni di disturbo nel calciomercato sono quotidiane. L’agenteè un volpone, è uno degli agenti più affermati del nostro calcio. Non so cosa voglia faresempre ilquando ci sono due possibilità’‘ Giorgio:, direttore sportivo dell’Avellino, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri. Queste le sue parole:su Conte “Conte è l’uomo ideale per riportare ildimensione che ha sempre avuto negli ultimi anni, una dimensione di vertice. Conte è in grado di ricostruire tutto: spirito, morale, fisico, tattica, identità. Poi è ovvio che l’allenatore ha bisogno di giocatori funzionalisua idea di calcio ma credo che la società voglia accontentarlo, quindiun”.