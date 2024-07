Meoni non cambia squadra Punta ancora sul tridente | Spensierati Attesti e Rossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lunedì alle 17,30 si insedia la nuovacon cui il sindaco Lucianogovernerà la città i pmi 5 anni. È stato ufficialmente convocato, infatti, il primo consiglio comunale d’insediamento, a seguito delle elezioni dell’8 e 9 giugno e del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno. Confermati i nomi anticipati pochi giorni dopo l’elezione dalle colonne de La Nazione.(nella foto), infatti, vista la forte attestazione attingerà dalla sua sola lista di Futuro per Cortona per formare la giunta. Tre i nomi che tornano ai propri ruoli: si tratta di Silvia, Francescoe Paolo. Per quest’ultimo è pronta anche la poltrona di vicesindaco. Campione di preferenze acquisite (ben 690)manterrà tutte le deleghe su cui ha lavorato fino ad ora ovvero ambiente, agricoltura, caccia e pesca e attività produttive.