Mara Favro scomparsa la svolta | due indagati per omicidio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Susa (Torino), 5 luglio 2024 –nel giallo delladi, la donna di 51 anni, mamma di una bimba di 9 anni, sparita tra il 7 e l'8 marzo scorso da Chiomonte, in Val di Susa. La Procura di Torino ha iscritto due persone nel registro degli: si tratta del gestore della pizzeria dove la donna aveva lavorato per otto giorni come cameriera prima di scomparire e dell'uomo che all'epoca dei fatti lavorava come pizzaiolo. Le ipotesi di reato contestate dalla procura sonoe occultamento di cadavere. A dare unaalle indagini sono stati gli esposti presentati in Procura dal fratello della donna: nel secondo, in particolare, l'uomo ha ipotizzato che ladella sorella potesse avere a che fare con la pizzeria.