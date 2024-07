Lions | Raccolti 27mila euro per le iniziative di beneficenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oltre: somme impiegate per organizzare service e destinarle in. È questo il dato che spicca nella chiusura dell’anno sociale delClub Castel San Pietro Terme, guidato dal Presidente Nicolas Vacchi,che ha presentato la chiusura dell’anno nel corso di una serata vissuta assieme ai giovani del Leo Club, presieduti da Giorgia Bertelli. "Nel corso di questo anno sociale – ha esordito Vacchi – il bilancioconta oltre 27.000di somme impiegate per organizzare service e per destinarle in. A tutto questo si aggiungano ledel Leo club guidato da Giorgia Bertelli per l’anno in corso, che ha totalizzato altre migliaia di service in una organizzatissima annata variegata da vari progetti, a cui voglio dire grazie insieme a tutti i socie Leo".