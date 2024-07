La tappa 8 del Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gevrey-Chambertin, 5 luglio– Classicada fughe, la numero 8 delde, in programma sabato 6 luglio. La cronometro ha emesso il suo verdetto ed è quello, per ora, di un duello tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Sono stati loro due i migliori, separati da 12 secondi, mentre hanno pagato oltre 30” sia Primoz Roglic che Jonas Vingegaard. Lo sloveno è meno pimpante del solito, ma lui è specialista nel salire di colpi nella terza settimana, mentre il danese paga evidentemente la caduta al Giro dei Paesi Baschi. La classifica generale vede ora Pogacar in testa con 33” su Evenepoel, 1’15” su Vingegaard, 1’36” su Roglic, mentre già dal quinto ci sono ritardi sopra i due minuti con Ayuso a 2’16”, Almeida a 2’17” e Rodriguez a 2’31”.