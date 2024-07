Israele | Ancora lacune nei negoziati per la tregua Ma si tratta per cessate il fuoco a Gaza e ostaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci sononeitra le parti per i” sullae il rilascio degli. Lo fa sapere l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu secondo cui “la prossima settimana partirà un team negoziale per proseguire letive”. Poco prima un alto funzionario di Hamas aveva affermato di attendersi una rapida risposta israeliana, “probabilmente oggi o domani mattina”, alle nuove “idee” per fermare la guerra die liberare gli. Osama Hamdan ha comunque assicurato che l’ala militare del gruppo rimane “in buone condizioni che le consentono di continuare” a combattere le forze israeliane. Letive si sono svolte a Doha, in Qatar. La delegazione israeliana è rientrata in patria nel pomeriggio dopo gli incontri con i mediatori sull’ultima proposta di Hamas.