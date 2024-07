Inchiesta Mafia e appalti Natoli non risponde ai pm di Caltanissetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - L'ex pm di Palermo Gioacchinosi è avvalso della facoltà di nonre, di fronte ai suoi ex colleghi di, che oggi lo avevano convocato in Procura., 77 anni, in pensione dal 2018,di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione di Cosa nostra e di calunnia: secondo i pm coordinati da Salvatore De Luca, avrebbe insabbiato il rapporto, sebbene gli fossero stati trasmessi degli atti per competenza territoriale dall'ufficio inquirente di Massa Carrara, nel 1991. La scelta di nonre è stata spiegata dall'avvocato Fabrizio Biondo, legale dell'ex magistrato, che aveva fatto parte di due pool antidiversi (all'Ufficio istruzione e in Procura): "Il dottorsi è avvalso di questa facoltà allo stato, riservandosi di chiedere alla procura della Repubblica un successivo interrogatorio in cui fornire ogni utile chiarimento".