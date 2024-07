ICAB La Fiammante per il sociale l’azienda sigla un accordo col carcere di Eboli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 11 luglio 2024 alle ore 12:30 presso ildi, Francesco Franzese amministratore delegato diLasiglerà una convenzione con la Direzione, nella persona della dott.ssa Concetta Felaco, per l’assunzione presso lo stabilimento di Buccino, in provincia di Salerno, di persone attualmente detenute nell’istituto penitenziario. Forte di una retericonosciuta e del modello di accoglienza e integrazione avviato con l’Associazione No Cap di Yvan Sagnet,Lamoltiplica gli impegni assunti verso la comunità con una nuova iniziativa, volta all’inserimento lavorativo dei detenuti deldi: un impegno particolarmente significativo nell’attuale situazione di emergenza del sistema penitenziario italiano, con criticità gravi e croniche e crescenti episodi di degrado.