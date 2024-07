Forfait pesantissimo a Wimbledon | è stato un dramma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 luglio 2024), il ritiro è ufficiale a poche ore dal match. Per lui èdavvero un. La situazione Siamo in pieno, lo Slam più bello di tutti senza togliere nulla a tutti gli altri, e oltre le gioie che fino al momento ci ha regalato Sinner – peccato per Matteo, vogliamo bene anche a te – ci sono anche alcune delusioni importanti. Come quella di uno che avrebbe voluto giocare il torneo londinese ma che a poche ore dal match del debutto ha dovuto dar. Si è ritirato da(Lapresse) – Ilveggente.itUn infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo Queen’s lo ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio poche ore prima la sfida contro il collega ceco Tomas Machac. Questa rivelazione, Andy Murray, l’ha fatta alla BBC, spiegando nel dettaglio i motivi che lo hanno costretto al ritiro dal singolare maschile che voleva giocare.