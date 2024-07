Euro 2024 Spagna batte Germania 2-1 ai supplementari e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Lala2-1 aioggi nei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. A Stoccarda, le Furie Rosse passano in vantaggio con Dani Olmo al 51?. Lapareggia all’89’ con Wirtz. Al 119?, in chiusura dei tempi, Merino realizza il gol del definitivo 2-1. Laparte subito forte e trova la prima conclusione dopo neanche un minuto di gioco con Pedri che poco dopo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’8? dopo un duro intervento di Kroos. Al 15? arriva il primo tiro dellacon un colpo di testa di Havertz mentre gli iberici si affidano alle conclusioni da fuori area. Dopo un primo tempo equilibrato, al 51? lapassa con Dani Olmo che trova con il destro l’angolo giusto dopo l’assist di Yamal per l’1-0.