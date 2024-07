Enrico Mentana resta al TgLa7 fino al 2026 | ho accettato l’offerta di Cairo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) La conferma è arrivata:rimarrà alalla fine del. A comunicarlo è stato il giornalista e direttore di Tg di La7 con un post condiviso sui profili social proprio nel giorno della presentazione dei Palinsesti della rete a Milano.non lascia La7: sarà al TGalDa settimane si rincorrevano voci di un possibile “addio” dia La7, ma il giornalista e direttore ha smentito tutti con un post pubblicato sui profili social. «Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbanohodire alla guida dela tutto il» – ha scrittoconfermando così dire al timone del seguitissimo Tg di La7. Non solo, il giornalista ha aggiunto: «in questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni».