Emma e Leo | Oltre la tempesta Le mamme rivivono il legame tra i figli

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Insieme, abbracciate, attraversiamo la". Il filo conduttore è la vita, in tutte le sue accezioni. A partire dal nome scelto per l’associazione intitolata a Leonardo Brown edGenovali, la coppia di giovanissimi – 21 e 20 anni – vittima, un anno fa, di un incidente che sarebbe stato fatale per entrambi. L’hanno chiamata "Vivi con& Leo", ed è un inno alla riscoperta dei valori fondativi di ogni esistenza: l’amore, le emozioni, i legami. Legami come quello, indissolubile, che si è creato tra ledei due ragazzi: Manuela Guidi, madre di Leonardo, e Ilaria Grazioli, madre di. "Ci siamo conosciute il 4 luglio di un anno fa a Cisanello (il giorno del tragico incidente; ndr), prima non ci eravamo mai viste – racconta Manuela –; da quel momento non ci siamo più separate.