Cristiano Ronaldo e il Portogallo salutano Euro 2024 | CR7 all’ultimo grande torneo in carriera?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è chiuso ai quarti di finale il percorso del: ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e anche quelli supplementari si erano chiusi sullo 0-0, è la Francia a vincere. Fatale l’errore di Joao Felix, che ha colpito il palo e ha condannato all’eliminazionee compagni. E proprio CR7 è al centro delle analisi, perché questopeo potrebbe essere stata la sua ultimacompetizione internazionale in. Già in questa rassegna continentale, infatti, sono emersi i limiti fisici dettati dai 39 anni, nonostante il carisma e la leadership siano rimaste assolutamente intatte, come ha dimostrato il finale contro la Slovenia, in cui si è ripresentato sul dischetto nella lotteria finale, e segnando, dopo aver sbagliato un penalty nei tempi supplementari.