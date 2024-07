Confesercenti Campania | Al via il 6 luglio i Saldi estivi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024): “Spesa pro capite di 107 euro, giro d’affari di 400 milioni grazie anche ai turisti” Partono sabato 6in. Secondo le stime del Centro Studi dipoco più del 50% dei consumatori campani ha intenzione di spendere in questi due mesi di sconti. Ovvero 2.9 milioni di cittadini sui 5.5 della nostra regione. Le aspettative di spesa, seppur leggermente inferiori rispetto all’anno scorso, rimangono considerevoli. Si prevede infatti una spesa media di circa 215 euro per famiglia, con una spesa media pro capite di circa 103 euro. Questo livello di consumo dovrebbe generare un giro d’affari di circa 300 milioni di euro per la regione durante il periodo dei