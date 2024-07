Ciclismo - La storia Libner l’israeliano che vola con Fanini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La vittoria dell’eritreo Girmay in una tappa del Tour de France (anche se a Torino, in Italia), ha scatenato la riflessione sugli atleti di nazioni con poca tradizione ciclistica. Ma anche la Slovenia, ad esempio, non ne aveva, prima di scoprire Pogacar e Roglic. Una curiosità è costituita dal fatto che, in "Amore & Vita -", ad esempio, ha corso un israeliano, Niv. Nel paese con la stella di Davide nella bandiera, sportivamente si conosce il Maccabi Tel Aviv di basket che, grazie a robuste iniezioni di americani, ha vinto diverse volte la Coppa dei Campioni, ora Eurolega. Nello sport di vertice, poco altro. Anche perché, spesso, la guerra si è posta di traverso. Anche in passato. Niv, il primo atleta israeliano a competere tra i professionisti per più di una stagione, porta con sé unadi impegno, determinazione e passione.