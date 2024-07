Campionati italiani CUS Pro Patria protagonista a La Spezia | bottino di otto medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’atletica italiana è in salute, in particolare il movimento lombardo. Ai recentiAssoluti di La, le squadre lombarde hanno dominato nelle staffette, conquistandodelle dodiciin palio, molte delle quali firmate dal CUS ProMilano. Nella 4x400 femminile, la società milanese ha vinto per la terza volta dal 2021 grazie a Ilaria Burattin, Virginia Troiani, la nuova arrivata Lucrezia Lombardo e Serena Troiani (gemella di Virginia), con un tempo di 3:35.76, davanti ad Atletica Brescia 1950 e Bracco Atletica. Nel 4x400 maschile, in un finale al fotofinish, il club milanese è arrivato secondo con 3:12.12, a soli 3/100 da Assindustria Sport Padova, dopo aver vinto il titolo nel 2023. Il club ha comunque ottenuto buoni risultati, piazzandosi nella top 8 con tutte le staffette: settima la 4x100 femminile (Lombardo, Burattin, Wieland, Scarano) in 46.