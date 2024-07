Calcio Dilettanti | grandi colpi di mercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa 5 luglio 2024 – Pienoanche neicon gli annunci e le presentazioni che si susseguono giornalmente. In Eccellenza il Fratres Perignano ha presentato il centrocampista siciliano Salvatore Misseri classe 2004, e l’attaccante esterno Matteo Bracci classe 1998 ex Massese e Cenaia cresciuto nelle giovanili del Pisa. I Mobilieri Ponsacco hanno annunciato la conferma di Tommaso Borselli, centrocampista di grande spessore, arrivato la scorsa stagione da Cenaia e titolare inamovibile sino a fine campionato in serie D. Presentato poi Nicholas Bagnoli, centrale difensivo classe 1999 prelevato dalla Cuoiopelli nella quale militava dalla stagione 2020/21. Il 24 giugno sono approdati i rossoblù i giovani portieri Profeti classe 2005 e Poltronieri classe 2006.