Bologna Arsenal in pressing su Calafiori | si alza l' offerta è caccia al sostituto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglioo 2024 – Si fanno sempre più insistenti per Riccardole sirene della Premier League. Il difensore delè finito nel mirino delle londinesi e in particolare dell’che si è fatta sotto con l’entourage del ragazzo e ora sarebbe pronta a mettere sul piatto l’definitiva da far recapitare ai dirigenti rossoblu. Dopo l’asticella fissata indirettamente da Giovanni Sartori ad almeno 50 milioni, i Gunners hanno prima mostrato interesse con un primo abboccamento a 47 milioni ma ora sarebbero pronti a fare sul serio, superando lo scoglio e bussando a Casteldebole con una cifra tra i 53 e i 55 milioni di euro con eventuali bonus sbloccabili a determinate condizioni. Niente clausola sulla futura rivendita però viste le cifre raggiunte per questa