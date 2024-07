Aviaria epidemia bovini in Usa | confermato altro caso umano controlli in corso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024)il quartoda, gli Usa confermano ma parlano di rischio basso. In. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Stati Uniti hannoun nuovodi influenzaH5 ad alta patogenicità, il quarto collegato all’che ha colpito le vacche da latte nel paese. Questa nuova diagnosi non modifica l’attuale valutazione del rischio per la salute umana, considerato ancora basso dall’agenzia federale. Tuttavia, viene sottolineata l’importanza delle precauzioni per chi è a maggior rischio a causa dell’esposizione diretta agli animali infetti.in USA, ultime notizie (Foto Ansa) lazio5stelle.itIl soggetto contagiato in Colorado lavorava in un’azienda lattiero-casearia dove si erano registrati casi dipositivi al virus A(H5N1).