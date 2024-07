Alex Marangon il veleno di rana prima dell’ayahuasca | Ha effetti simili all’Lsd possibile la paranoia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una piccola incisione sulla pelle condiamazzonica. Questa potrebbe essere una delle cause dei malori di, che è scomparso il 30 giugno ed è stato ritrovato morto due giorni dopo su un isolotto del fiume Piave a Ciano del Montello in provincia di Treviso., aveva partecipato a una festa a base di allucinogeni. Tra cui l’ayahuasca, al centro di riti degli sciamani e che provoca reazioni psichedeliche e allucinogene. Il rituale si è svolto presso l’Abbazia benedettina di Santa Bona a Vidor, sempre in provincia di Treviso. Durante la riunionesi è allontanato dalla chiesa sconsacrata, seguito da “Zu”, ovvero Andrea Gorgi Zuin, e la compagna Tatiana “Tati” Marchetto. Sono gli organizzatori della riunione a pagamento (200 euro) per festeggiare il Sol de Putamayo.