14enne contrae l’ameba mangia cervello e muore dopo un bagno in piscina | è il terzo caso in due mesi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita in Indiaaver contratto un’infezione causata da Naegleria fowleri, parassita meglio conosciuto come”. Il giovane aveva fatto ilin unanon adeguatamente trattata ed è stato così che ha contratto l’infezione letale: subito trasportato in ospedale, non è sopravvissuto nonostante l’intervento tempestivo dei medici . Questa tragedia rappresenta la terza vittima del parassita in soli duenella regione del Kerala, in India: prima di lui, il 21 maggio, una bambina di 5 anni di Malappuram e, il 25 giugno, una ragazzina di 13 anni di Kannur avevano perso la vita per lo stesso motivo. La situazione ha destato preoccupazioni tra la popolazione e le autorità sanitarie, ora al lavoro per cercare di contenere la proliferazione di questo organismo.