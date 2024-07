Wimbledon quando gioca Jannik Sinner contro Kecmanovic | orario e dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Superato lo sfratricida con Matteo Berrettini, il cammino diprosegue venerdì 5 luglio con il terzo turnoil serbo Miomir, numero 52 della classifica Atp.parte ovviamente favorito, specialmente dopo il tennis messo in mostraBerrettini, ma il match non è agevole. Da un lato il numero 1 al mondo dovrò evitare i cali avuti nel terzo set dei suoi primi due match. Dall’altro dovrò tenere a bada unparso in ottima forma e capace di eliminare l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 27.; i precedentisi troveranno di fronte per la quarta volta in carriera. L’altoatesino finora non ha mai persoil serbo: il primo successo risale alle Next Gen Atp Finals di Milano 2019, l’ultimo è arrivato per ritiro nel 2022 al Masters 1000 di Cincinnati.