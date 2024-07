Valentino Rossi di nuovo papà | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per lui diuna femminaraddoppia.arriva da Instagram, l’ex numero 46 e campione della Moto Gp diventerà dipadre. La compagna Sofia Francesco Novello, già madre della prima figlia di, Giulietta (nata nel 2022), è in dolce attesa. Su Instagram il consueto annuncio che richiama una delle storiche esultanze in pista di, chiamato “Il Dottore”. Non a caso nella foto, l’ex sportivo indossa un camice e ha lo stetoscopio. Nella foto postata si legge: “È sicuramente una femmina Dottore!’ La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina!”. La Novello, nel podcast di Diletta Leotta, “Mamma Dilettante”, aveva spiegato su Giulietta: “È una bambina appassionata di moto, come ilNon perde mai un’occasione per andare al ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie”.