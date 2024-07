UeD Ida Platano insultata sull' aspetto lei sbotta | Soffro di una patologia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) In questi giorni Idasi sta godendo le vacanze in compagnia della sua cara amica Gemma Galgani, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Entrambe le protagoniste stanno condividendo sui social alcuni video e foto inerenti la loro piccola fuga in amicizia. Proprio al di sotto di una delle immagini condivise, però, alcuni utenti del web ne hanno approfittato per muovere delle accuse piuttosto pesanti contro lariguardo il suo. Ida ha indiscutibilmente un corpo tonico e asciutto, che sta perfezionando negli ultimi mesi grazie anche all'aiuto della palestra. Ad ogni modo, c'è una parte del corpo della donna che, purtroppo, presenta dei difetti alquanto visibili, ovvero, le sue gambe. Alcuni haters, infatti, hanno preso di mira la donna proprio su questo, accusandola di avere «le caviglie a zamponi».