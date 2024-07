Temptation Island 2024 Jenny e Tony ad un bivio? Alessia | quella persona ti spegne tu sei il sole! | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024)sono una delle coppie di. Dopo la prima puntata e la scoperta della doppia vita del fidanzatoha scoperto una nuova consapevolezza., “senzasei luce”: l’incoraggiamento diha una una nuova consapevolezza di se dopo aver scoperto la doppia vita del fidanzato che si è definito come Dr Jackie e Mr Hyde. La ragazza è molto scossa, ma nel villaggio a rincuorarla ed incoraggiarla c’è: «non ti devi azzardare di darti la minima colpa, è lui che si deve mettere solo vergogna. Lui deve vederti qui dentro bella, che balli che ride, che la gente ti apprezzano per come sei, quando stavi con lui sembravi la bambolina di porcellana.