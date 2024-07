Saviano si è stufato dell' Italia e va a fare il profeta a Parigi | sinistra in imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Presentato ai francesi come l'autore di Gomorra, spauracchioa destrana e «processato dalla Meloni» per averle datoa «bastarda», Robertoè stato intervistato da Libération, il noto quotidianono di, al quale ha offerto una interpretazione'avanzataa «estrema destra» in Europa. È partito bene, sostenendo che «in Francia come inlaha smesso di dare risposte», si è dimenticata «di rispondere ai bisogni essenziali dei lavoratori e degli impiegati», quali «l'accesso all'alloggio, sicurezza, integrazione sociale, possibilità di crescere bene i figli, un sistema sanitario efficiente e questa possibilità, lavorando sodo, di prosperare, di progredire nella gerarchia sociale, del benessere», presentandosi agli elettori «come una forza capace di difendere i diritti civili, ma non quelli sociali».